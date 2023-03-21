من بينهم موالون سماسرة وأطباء بيطريين.. الإطاحة بشبكة مختصة في المضاربة بالشعير العلفي

وضع الدرك الوطني حدا لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المضاربة غير المشروعة لمواد مدعمة متمثلة في الشعير العلفي المخصص لرؤوس الإبل.

ومكنت العملية من توقيف تسعة مشتبه فيهم. من بينهم إطارات بالتعاونية وموالين سماسرة وأطباء بيطريين وموظفين أودعوا ملفات وهمية

وأفضت التحريات إلى وجود خروقات وتلاعبات في استعمال العديد من الملفات الوهمية. وأخرى دون علم أصحابها أودعت لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة تكبد الخزينة العمومية خسائر قدرت بحوالي 04 ملايير سنتيم. إضافة إلى الضرر الملحق بالفلاحين والموالين الحقيقين الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة.