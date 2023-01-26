من بينهم نساء وقصّر.. تفاصيل انقلاب قارب على متنه 26 مهاجرا

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس في محاكمة جماعة إجرامية تضم 20 متهما من بينهم 7 موقوفين. لضلوعهم في جريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية. من خلال تنظيم رحلات سرية مقابل مبالغ مالية تقدر بـ30 مليون سنتيم.

كما كان على رأس الجماعة الإجرامية 3 أشقاء من عائلة واحدة، الذين كانوا ينظمون الرحلات عن طريق تحديد مكان انطلاقها من شاطئ “لا يسقون” ببرج البحري شرقي العاصمة. وتم توقيف المتهمين الحاليين في أعقاب محاولة قائد القارب كان يحمل 26 مهاجره. من بينهم ثصّر ونسوة، الهروب من دورية حرس السواحل. فاصطدم بمركب هذه الأخيرة مما أدى الى وفاة 5 أشخاص. بينهم امرأة وطفلة صغيرة فيما بقيى اثنين مفقودين تم انتشال جثثهم، كما تم انقاذ الغرقى والمقدر عددهم 21 شخصا. ويتابع المتهمون بجناية تهريب المهاجرين عن طريق القيام بتدابير الخروج الغير مشروع من التراب الوطني. لعدة أشخاص من أجل الحصول على منافع أخرى، من طرف جماعة إجرامية منظمة. وجنحة القيام بتدابير تهريب المهاجرين مع تعريضهم للخطر من بينهم قصر.

في حين، انطلقت وقائع القضية بتاريخ 16 اكتوبر 2022، على الساعة العاشرة صباحا قامت فرقة تابعة لحرس السواحل الجزائرية باعتراض قارب في عرض البحر. على بعد 16 ميل شمال بلدية الرايس حميدو، على متنه مهاجرين غير شرعيين. وبسبب رفض سائق القارب الامتثال لأمر التوقف الموجه اليه، وقيامه بمناورات خطيرة لمحاولته تجاوز دورية حرس السواحل. اصطدم القارب بمركز الدورية فتحطم وسقط من كان عليه في البحر. كما تمكن حرس السواحل من انقاذ 12 شخصا وانتشال 5 جثث من بينها جثة امرأة وجثة طفلة صغيرة. وبقي شخصين مفقودين.

كما تم تسليم الأشخاص الـ12 الذين تم انقاذهم إلى قائد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين طاية، وهم: “م.اسلام”،”ح.عبد اللطيف “. و” خ.خير الدين”،” س.عبد الغاني”، “م.أيوب”. “س.الهادي”،”ب.حمزة”،”ع.السعيد”،”ب.رياض”، “ر.حمزة”، “ك.رياض”، “ب.نذير”.

كما تم تسليم 5 شهادات معاينة وفاة تخص الجثث. وخلالها تقدم المدعو ” س.بدر الدين” من مقر فرقة الدرك الوطني ليسأل عن مصير شقيقه ” س.عبد الفتاح”. الذي كان ضمن الرحلة مصرحا أنه قبل تاريخ الوقائع بيوم واحد اخبره شقيقه أن أحد المهاجرين غير الشرعيين اتصل به وأخبره عن موعد انطلاق رحلة الهجرة غير الشرعية. وطلب منه أن يوصله رفقة جارهما ” ع.هشام” الى هناك.

تفاصيل مثيرة..

وبتاريخ الوقائع في حدود الساعة السابعة مساء قام بتوصيل شقيقه المفقود وجار هما الى المكان الذي اختبأ فيه بشاطئ ” لايسقون” ببرج البحري. كما كان في الطريق شقيقه في اتصال مع أحد منظمي الرحلة يدعى ” حسبن” وعند وصولهم شاهد خمسة أشخاص في انتظارهم، وفي حدود الساعة الواحدة صباحا انطلق القارب الى وجهته .

كما تقدمت اامسماة ” ب.غنية” للتبلبغ عن فقدان ابنها ” ب.سيد علي” الذي كان ضمن الرحلة الذي تبين أنه نجا من الحادث.

وفي إطار التحقيق تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية الأطراف الضالعة في الإعداد والتنظيم لرحلة الهجرة غير الشرعية ويتعلق الامر بالاخوة ” ب.عبد الرحمان “،” ب.فوزي”،” ب.صدام”، وكل من المدعو ” ط.عماد”،” ك.رياض”،” ا.فاتح”،” ل.عبد اللطبف”، خ.محمد اسلام”،” م.اسلام”.

في حين، أسفرت عمليات التفتيش والبحث عن الادلة عن حجز قاربي نزهة ‘ 1077 تي اف”،” أكثر من 100 دلو بلاستيكي، أكياس بلاستيكية، هاتفين نقالين، كما تم توقيف المشتبه فيه ” ب.عبد الرحمان ” الذي أنكر قيامه بتنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين مصرحا أن الاغراض الذي تم العثور عليها أثناء تفتيش مرحبا منزله المتمثلة في آلة جر القوارب والاعمدة الحديدية ملك لأحد أصدقائه أما القارب الذي تم العثور عليه بحظيرة جاره فهو ملك له أما البوصلة فلا تخصه.

كما صرح المتهم ” ك.رياض: أنه تواصل مع المدعو ” ز.عبد المالك”، المكنى ” الحراشي” الذي اقترح عليه فكرة الهجرة الى اسبانيا فواقق على ذلك ودفع مبلغ 20 مليون سنتيم وأن المدعو ” ب.صدام” هو منظم الرحلة واشترى قارب نزهة وكلفه بتوصيل المهاجرين الى جزيرة كابريلرا الاسبانية، مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم و500 اورو، إضافة إلى القارب والمحرك في حالة العودة كما تم تحديد الرحلة ومكان انطلاقها من شاطئ “لاسيقون” بالجزائر.