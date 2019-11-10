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من بينهم وزير سابق.. أحزاب وشخصيات سياسية تدعم علي بن فليس

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من بينهم وزير سابق.. أحزاب وشخصيات سياسية تدعم علي بن فليس
بقلم نسرين محفوف

حضرت اليوم الأحد، شخصيات بارزة في الساحة السياسية، للندوة الصحفية التي ينشطها حاليا، المرشح لرئاسيات ديسمبر، علي بن فليس.

ومن بين الحضور، رئيس حزب الجبهة الوطنية للحريات، زروقي محمد، رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، رئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد.

كما حضر أيضا رئيس حزب الوطني الحر، طارق يحياوي، وزير الشباب الرياضة الاسبق مولدي العيساوي، و جمال بن عبد السلام.

من جانبه، صرح رئيس حركه النهضة، بن عائشة، أنه حاضر، لكن لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن دعم المرشح علي بن فليس.


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