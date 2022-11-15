من بينهم 04 موزعين..هكذا قامت شبكة إجرامية بالمضاربة في الحليب لخلق الندرة

تمكنت فصيلة الأبحاث بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة لولاية بومرداس. من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدة ولايات مجاورة لولاية بومرداس. مختصة في المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم والموجه للمستهلك البسيط.

وأسفر التحقيق في القضية عن توقيف 11 شخصا من بينهم 04 موزعين لمادة الحليب. الذين يقومون بإقتنائها من الملابن ثم يقومون ببيعها بطريقة غير شرعية لغرض خلق ندرة في السوق.

أما بقية الموقوفين فهم من يقومون بشراء الحليب وتجميعه بصهاريج داخل مستودع معزول. يقع ببلدية بغلية بغرض إعادة بيعه على أساس أنه حليب بقر. ويتم بيعه مرة أخرى إلى محلات اللبن ومشتقاته وكذا المجابن الخاصة.

كما أسفر أيضا على حجز:

– عدة صهاريج تستعمل لجمع الحليب داخل ورشات سرية.

– 4300 كيس من مادة الحليب مبستر.

– 50 ألف كيس حليب فارغة.

– 03 شاحنات تبريد خاصة بنقل وتوزيع الحليب.

– 500 قنطار زبدة مخالفة لأمن المنتوج وغير مصرح بها.

-1800 وحدة من الزبدة سعة 250 غ منتهية الصلاحية.

– 28 برميل بلاستيكي من سعة 150 لتر و 60 لتر معبئة بمادة القشدة.

– 12 قنطار من مادة المرغرين مهيأة لإعادة تكوينها كزبدة طبيعية.

كما سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من مجريات التحقيق. بتهمة جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة خلال الحالات الإستثنائية.