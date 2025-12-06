من بينهم 40 مغربيا.. إحباط محاولة الحرڤة لـ71 شخصا غرب الوطن

تمكنت شرطة عين تموشنت والفرقة البحرية لحراس السواحل ببوزجار، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وإحباط محاولة تهريب 71 مهاجرا غير شرعيا من مختلف الجنسيات، من بينهم 40 مهاجرا من جنسية مغربية، إنطلاقا من الجهة الغربية للوطن.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت العملية المشتركة بعد استغلال دقيق وسريع لمعلومات حول مخطط لإستغلال السواحل الجزائرية الغربية لتنفيذ عملية هجرة غير شرعية نحو الضفة الأوروبية.

أين تم إعتراض القارب بعرض البحر على مستوى ولاية عين تموشنت، وعلى متنه 71 مهاجرا غير شرعيا من مختلف الجنسيات. من بينهم 6 قصر مغربيين.

وقادت التحريات المعمقة في هذه القضية، محققو فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص لأمن الولاية. إلى الكشف عن هوية مدبريي الرحلة وتوقيف 3 عناصر منهم، من بينهم مغربيين.

وأسفرت العملية التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة بوهران، عن ضبط قارب سريع مزود بـ3 محركات بقوة 300 حصان لكل محرك. وجهازي إتصال عبر الأقمار الصناعية، وجهاز تحديد المواقع GPS، و42 جواز سفر من بينهم من جنسية مغربية.

بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملات الأجنبية متمثلة في اليورو، والدرهم المغربي، والدولار الأمريكي والروبية الباكستانية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران.