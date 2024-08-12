من بين 46 تدخلا.. إخماد 12 حريقا والعملية متواصلة

سجلت وحدات الحماية المدنية 46 تدخلا من أجل حرائق الغابات والغطاء النباتي والأحراش عبر الوطن.

وفي حصيلة لها، سجلت الحماية المدنية 26 تدخل في حرائق الغطاء النباتي، 20 تدخل في حرائق الغابات ،الادغال و الاحراش. بالإضافة كذلك إلى 6 حرائق تم اخمادها نهائيا، و03 حرائق عملية الحراسة متواصلة. ناهيك عن 11 حريق عملية الاخماد متواصلة.

فيما تم تسجيل 6 حرائق للمحاصيل الزراعية، و6 حرائق تم اخمادها نهائيا.

كما سخرت الحماية المدنية لاخماد هذه الحرائق 215 شاحنة تدخل، 12سيارة إسعاف، 10 مركبات قيادة. 12 طائرة AT802. و1100 عون بمختلف الرتب.