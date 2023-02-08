من تحت الأنقاض.. مسن سوري يطلب ماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة

أظهر مقطع فيديو متداول رجل مسن سوري وهو يطلب ماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة. بينما كان محاصرا تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش التركية.

كما بلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري 7108 قتيلا و40910 جريحا. وهذا وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الذي أكد أن هذه الحصيلة ليست النهائية.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة الناس وتصفيقهم أثناء خروج أفراد عائلة أحياء. بعد 40 ساعة قضوها تحت أنقاض منزلهم المدمر في سوريا.

كما تداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو. معربين عن فرحهم بعد إنقاذ عائلة بأكملها وسط الدمار الهائل. والواقعة الأليمة التي حلت بشعبي تركيا وسوريا.

وأظهر الفيديو إنقاذ 3 أطفال، ورجل، حيث ارتفعت أصوات الحضور بالتهليل، معبرين عن فرحتهم.

وكان قد تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديو لرجل سوري، وهو يركض بسرعة وبين ذراعيه طفل رضيع، والذي يبدو عليه أنه حديث الولادة. وكان يركض بسرعة لينقذه من برودة الجو ويبحث عن غطاء له.

ولم تمر إلا ساعات قليلة ويصبح الفيديو وصورة الرضيع في تراندات العالمية. موضحين أن والدته قد توفيت بعد ولادته وتركته وحيدًا لمواجهة العالم، وذلك في بلدة جندرس شمال غرب حلب في سوريا.

وتصدر كل من الأم والرضيع تريند فيسبوك، حيث انتشر الفيديو بسرعة البرق بين مستخدمي فيسبوك. وحاز الفيديو على تعاطف كبير بين مستخدمي فيس بوك من جميع أنحاء الوطن العربي. معبرين عن حزنهم وأسفهم لهذا الحدث المؤسف الذي تعرضت له سوريا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.