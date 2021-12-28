من تحقق حلم الأبوة لمن سيجعلك أميرة على قلبه

قدّر عليهم أن يتأخر زواجهم لحكمة من الله، أمر لم يثنهم على التفاؤل والبحث عن النصيب على سنة النبي الحبيب. إخترنا لكم باقة من إعلانات نتمنى أن يكون لها صدى لدى قارئاتنا الوفيات مع من سيجعلك أميرة على قلبه.

الرقم السري :

136235

من تحقق حلم الأبوة لمن سيجعلك أميرة على عرض قلبه

بنبرة من االتفاؤل الكبير. إتصل بنا أحد أبناء العاصمة شاكرا خدمات مركز الأثير في ربط حبال الوصال بين الراغبين في الحلال. رجل في ال48من عمره، لم يسبق له الزواج، يقيم مع أهله في بيت مستقر، وهو موظف طيب السيرة وحلو المعشر.

كما يناشد صاحب إعلاننا هذا من خلال هذا الركن. لأن يجد إنسانة طيبة تسمو معه في علاقة ملؤها التناغم، شرطه أن تكون من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز42سنة، يقبلها أرملة بأولاد يكون لهم نعم السند والأب.

الرقم السري :

136236

جميلة كيسة لقبائلي أصيل

مصطفى من بجاية ومن جهته. أبان عن حسن نيته وإرتأى أن يكون هذا الركن هو بوتقة الأمل التي يبني من خلالها أحلامه وأن يكلل طلبه بالعثور على صاحبة النصيب. رجل في خريفه ال48، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في إحدى مناطق الشرق الجزائري.

يطمح في الإرتباط مع إنسانة ذات أصول قبائلية، شرطه أن تكون بيضاء البشرة، ماكثة في البيت. جميلة وعزباء سنها لا يتجاوز34سنة، يعدها بالإحترام والحب والمودة.

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الرقم السري :

136018

إبن الأوراس سيجعلك تاجا على الرأس

حمزة إبن باتنة هو الآخر لم يجد بدا إلا الإتصال بمركز الأثير. كما هو على يقين أن النصيب سيحالفه ويمده بمن هي أجدر لقلبه وحياته كلها. حمزة موظف مستقر بالعاصمة، عانق من ربيع عمره الزهرة 33، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة خاصة بالعاصمة.

يريد حمزة أن يجمعه القدر بفتاة عاصمية تقبل العيش معه في مسقط رأسه، أو واحدة من بنات الشرق. سنها لا يتعدى28سنة، وحبذا لو تكون موظفة. يعد حمزة لأن يكون نعم الزوج والسند. فهو مؤمن كل الإيمان برسالة الزواج وعظمته.

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