الرقم السري :

138170

من تحلم بزواج الدهر مع إبن البويرة الطيب

على قيد الرغبة في الإستقرار والشعور بالمودة والحنو. أرفع ندائي هذا من خلال هذا المنبر وكل أملي أن يكون صيف سنة 2022 فأل خير عليّ. بأن أجد ضالتي المتمثلة في زوجة صالحة يكون لمقدمها نقطة تحول في حياتي التي كستها الأحزان والرتابة. أنا رضا إبن ولاية البويرة، اطل من شرفة عمري ال52. سبق لي الزواج وكللت رحلتي بالفشل الذي لم يسفر عن أبناء. أحيا وحيدا في بيتي الخاص، موظف مستقر أحيا راحة البال لأن لي مصدر رزق ثابث والحمد لله.

ابتغي أن أجد لي زوجة تقية صالحة، تكون لي نعم الرفيق في أيام الرخاء والضيق. زوجة أبتغيها موظفة، لا يتجاوز سنها 51سنة، أريدها من ولايات الوسط الجزائري. أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أحيا معها على ضوء الأمل.

الرقم السري :

138171

متدينة مؤمنة بمبدأ التعدد لإبن وهران الأصيل

أصيلة هي الزوجة التي تؤمن بأن لزوجها الحق في التعدد تطبيقا لسنة وهدي حببينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقية نقية هي الإنسانة التي لا ترى ضيرا في أن يكون لها من تجتهد لطاعة وخدمة زوجها. تحت ظل العدل والمساواة، وهي تؤمن كل الإيمان بمكانتها في قلب زوجها وبمعزتها إليه. هذا الأمر الذي دفعني لأن أكون اليوم معربا عن خالص نيتي في أن أتخذ زوجة ثانية. تحت ظل اليقين من أنني سأسأل يوم القيامة عن زوجتي الأولى. أنا إسماعيل من وهران، في ال39من عمري، ميسور أنا وأمارس التجارة. لدي سكن خاص أضمنه لمن تقبل أن ترافقني مشوار العمر تحت ظل التعدد.

أريد لأن يسوق لي القدر إنسانة طيبة كريمة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، أريدها عزباء. كما أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، كما شرطي أن تكون موظفة في سلك التعليم، وسنها لا يتجاوز38سنة. فهل لي أن أجد ضالتي في أقرب الأجال؟

الرقم السري :

138172

تاجر ميسور الحال لا يبتغي سوى الحلال

من الطبيعي أن يهفو اي شاب في سني إلى الزواج والإرتباط، فتكوين أسرة وممارسة نعمة الأبوة غريزة وفطرة في كل إنسان صادق صالح. وهذا ما دفعني اليوم وبكل ثقة أن أتواصل مع القائمين على مركز الاثير حتى يكون لي فرصة أبدأ من خلالها مشوار العمر.

أنا شاب من منطقة القبائل، في ربيع العمرال 32، لم يسبق لي الزواج، أمارس حرفة النجارة في ورشتي الخاصة. كما أملك مسكنا خاصا، يحبني كل معارفي ويثنون على طيبتي وأخلاقي.

أود كل الود من خلال هذا الفضاء لأن أعثر على إنسانة شريفة تحيا معي على الحلوة والمرة. أحسن إليها وتحسن إلي تحت سقف الحلال،شرطي أن تكون قبائلية الأصل، سنها أقل من 30 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ما أتمناه فقط أن تكون عزباء ومقبولة الشكل.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها