الزواج نصف الدين، ولمن يكون أعزب ووجد عسرا في العثور على شريكة الحياة نحن هنا ومن خلال هذا المنبر نمنحكم مفاتيح العثور على العروس التي ستستأنسون بها وتكملون ما أوصى به الله ورسوله من أن “من أراد منكم الباءة فليتزوج” إعلاناتنا متنوعة وفق المتصلين، وسيكون في المستقبل حتما الجديد.

الرقم السري :

136105

إبن الوسط أعزب يريدها موظفة مستقرة ومسؤولة

أول إعلان نستهل به هذا الركن الأغر، لشاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، هذا الشاب يبلغ من العمر 40 سنة. كما هو أعزب لم يسبق له الزواج وهو عامل مستقر في مؤسسة خاصة. لديه مسكن خاص مع الأهل، وهو صادق ومسوؤل.

صاحب الإعلان يرغب في أن يجمعه القدر بفتاة لا يتجاوز سنها35سنة من إحدى ولايات الوسط. وأكثر ما يتمناه حتى تكتمل معادلته لأن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقلة، أصيلة ولم يسبق لها الزواج.

الرقم السري :

136106

من تحمل المسؤولية مع أعزب في الخمسين

في ثان عرض لنا في هذا الركن، يأخذنا المطاف الى عاصمي في الخمسين من عمره. لم يسبق له الزواج بسبب ظروف خاصة، صاحب الإعلان عامل حر وهو مقيم مع الأهل. يريد متصلنا أن يكون له نصيب مع إمٍرأة محترمة تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز47سنة. أكثر ما يهم لأن تكون ماكثة في البيت. كما أنه يقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد ويعدها بكل التقدير والمحبة.

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الرقم السري :

136020

في العقد السادس من عمره يناشد إمرأة ناضجة

مشاغل الحياة كثيرة لدرجة أن الواحد منا بات لا يجد لنفسه وقتا يقتطعه للبحث عن رفيقة للدرب. و لعل العمل و المسؤوليات هما من أعاقاني للبحث عن فرصة ثانية أتمكن من خلالها من العثور على نصفي الثاني. لست متطلبا و لن اكون مبالغا إن أنا قلت انني لا أبتغي سوى العثور على إمرأة ناضجة. متخلقة جميلة الأخلاق و الخلق، يمكنها من ان تغير رتابة حياتي الى حياة ملؤها الأفراح و المسرات.

انا أحمد من بومرداس، ابلغ من العمر65سنة، مطلق ببنت باتت منشغلة بحياتها و أمورها. ما جعلني اهفو الى تحقيق مرادي في الاستقرار الى جانب من يمكنها تفهم حالتي النفسية. فأنا و الحمد لله اتدبر اموري المادية بطريقة جيدة، فأنا موظف مستقر في قطاع الصحة. و ابدو اصغر بكثير من سني، لدرجة ان كل من يراني يخالني في الأربعين.

أريد أن أتمكن من التعرف على إمرأة متخلقة من إحدى ولايات الوسط الجزائري أو العاصمة تحديدا. سنها من 48الى 55سنة، اقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، لا أمانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. و اعد بدراسة كل الاقتراحات.

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