الرقم السري :

136915

من تخلصه من الوحدة سيهديها الكثير من الود والمحبة

نستهل عروضنا بشاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تواصل معنا وكل أمله أن يعثر على ضالته. هو أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 40 سنة، عامل مستقر في مؤسسة خاصة. لديه مسكن خاص مع الأهل، صادق في طلبه ويتمتع بروح المسؤولية في حياته. نية الاقتران، وعلى سنة خير الأمان يريد أن يكمل نصف الدين. يتمنى أن يجمعه القدر بفتاة أحلامه التي تميزها الرقة والمحبة والإحساس الجميل، تكون صاحبة أخلاق، يفضلها من إحدى ولايات الوسط. أقل من 35 عام، لا يهمه غنة كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، تكون بنت أصل وعازبة مثله.

الرقم السري :

136916

سيبتسم لك القدر إلى جانب صاحب هذا الطلب..

بيقين بأن الله على كل شيء قدير، وسعيا منه لإكمال نصف الدين، اتصل بنا شاب أعزب من ولاية عين الدفلى. وأعرب عن رغبته الملحة في الزواج، صاحب الطلب يبلغ من العمر 41 سنة، متقاعد من صفوف الجيش. لديه سكن خاص، شاب في غاية الهمة، محترم ويحلم بالمحبة وحياة كلها بهجة وهناء إلى جانب من يكون معها النصيب. امرأة حنون وصادقة، تغمره بالحب والوفاء، يفضلها أن تكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 35 سنة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. وأكثر ما يتمناه أن تكون من ستتقاسم معه العمر والعشرة جميلة الجوهر قبل المظهر.

الرقم السري :

136917

ابن الغرب يناشد ابنة الحلال ليحصل معها الود والمحبة ويحقق الآمال

أخيرا وليس آخرا، نعرفكم على واحد من الرجال الذين أبدوا لنا نيتهم الطيبة في الاقتران. راسلنا ومن خلال رسالته أظهر الكثير من الاحترام، هو عبد القادر من إحدى من إحدى ولايات الغرب. أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 35 سنة، عامل مستقر ومقيم مع الأهل.

يبحث عن زوجة محترمة يكمل إلى جانبها نصف دينه، تكون سندا له على سنة الله ونبيه الكريم. يفضلها من إحدى ولايات الوسط أو الغرب، سنة أقل من 30 سنة، حبذا لو تكون عاملة، عزباء ومقبولة الشكل.

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