من ترافقني وندخل سويا القفص الذهبي

لبعد فشل تجربة زواجي الأولى، اختلطت عليّ الأمور، ووجدت أن ما شيء يبدد عني غشاوة اليأس إلا الارتباط بزوجة صالحة، فمهام كان الرجل صاحب شخصية قوية، ومرتاح من الناحية المادية، فلابد له من امرأة تقدره وتحرص على سعادته.

أنا رجل من مدينة وهران، مطلق أب لطفلة تحت وصاية الأم، أبلغ من العمر 47 سنة، تاجر وأملك مسكنا خاصا، أتمنى الارتباط وتحصيل الحلال مع امرأة واعية وابنة عائلة طيبة الأعراق، تكون من أي ولاية من الوطن، سنها أقل من 45 عام، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما أقبلها عازبة، أرملة، أو مطلقة، فالعبرة كلها بالمعاملة والأخلاق الفاضلة

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135789

طالع أيضا