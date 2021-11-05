من ترافقهم المشوار ينعمون بالاستقرار

هي فسحة الأمل التي يجب أن تكون محطة من المحطات القارات في صفحتنا، فسحة الأمل التي تبث الراحة في قلوب كل من تواصل معنا ووثق بنا وهداه إلهامه لأن يضع بين يدينا إعلانه عله يحظى بصاحبة النصيب التي تبعث في حياته وقلبه الفرحة والأمل. إعلاناتنا بين يديكن يا من تردن الإستقرار والهناء إلى جانب رجال في الستين من العمر يبحثون عن قرة عين.

الرقم السري :

135866

سأكون لك نعم الرفيق.. وأصون قلبك على طول الطريق

ااه كم هو صعب أن يجد الرجل نفسه منكسرا بعد أن يبلغ من العمر الستين، فالطلاق لم يدمر هنائي بل كل حياتي، ولأنني أقوى من أن أنهار أمام العراقيل، ها أنا اليوم أتصل بمركز الأثير، أناشد من خلاله زوجة أحيا إلى جانبها الاستقرار الجميل.

أنا رجل من ولاية بومرداس، مضى من عمر 65 عام، متقاعد ولي مسكن خاص، مطلق لي ابنة واحدة برعاية أمها، أيامي صارت كلها متشابهة، وأتمنى أن أحظى بزوجة تقية تمنحني حقي من السعادة، أفضلها من الوسط الجزائري، سنها أقل من 55 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهمني إن كانت عالمة أو بالبيت ماكثة.

الرقم السري :

135867

رجل أصيل.. سيمنحك الحب الكبير

في ثاني عرض معنا اليوم، نعرفك على رجل كله شهامة ووقار، أصول من القبائل، ويعيش في ولاية البليدة، يبلغ من العمر 60 سنة، رجل تقي ويخشى الله، ملتزم في الحياة، وذو همة واحترام، متقاعد ولديه مسكن خاص، مطلق أب لأولاد يعيشون مع والدتهم.

يرجو من المل عزّ وجل، أن يعثر على زوجة إلى جانبها يستقر، إنسانة صادقة تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 60 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، والأهم أن يغترف معها السعادة في رحاب الحلال وطاعة الله.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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