من ترسم الأمل في حياة ستيني أرمل

أنا محمد من العاصمة،. عانقت من عمري 63 خريفا. أحيا وحيدا في بيتي بعد وفاة زوجتي. متقاعد من مؤسسة عمومية، لي بنتان بالغتان، مسؤول ومتقي، أحيا على هامش روتين قاتل أحاول أن أبدده بالطاعات والتأمل والمطالعة.

أريد أن ابدأ من جديد مع إمرأة صادقة وحنونة تعي ما لها وما عليها من مسؤوليات، إمرأة تكون من الوسط الجزائري لا يتجاوز عمرها 45 سنة، اقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أعدها بحياة مستقرة جميلة، وأريد أن تكون من سأجتمع بها متقاعدة أو ماكثة في البيت لأنني ميسور ومقتدر، إمرأة لديها مفاتيح سعادة قلب بسيط ومحب.

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