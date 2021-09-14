من تزرع الأمال في حياة كمال

كمال من العاصمة. أول إعلان لنا في هذا الفضاء. رجل يشغل منصب إطار في شركة وطنية, يبلغ من العمر 52 سنة مطلق بدون أولاد, يملك مسكنا خاصا.

يبحث كمال عن زوجة صالحة من العاصمة و ضواحيها يتراوح سنها مابين 40 و 48 سنة, يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، و لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135562

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3800.3801.3802