من تسكن قلبي وتتقاسم معي حياتي

إلى ولاية برج بوعريريج، نعرفكم أيضا على رجل يحلم بأن يستعيد الأمل، يتمنى أن يقترن من جديد ويرمم حياته على يد زوجة تكون قرة عين له، رجل يبلغ من العمر 56 سنة، مطلق أب لولدين، لديه ورشة خاصة يكسب منها رزقه وقوته، ولديه مسكن خاص.

يناشد بنت الحلال ويتوسم فيها التدين والالتزام، امرأة متفهمة تقدر الحياة الزوجية، سنها من 35 حتى 50 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بولد أو اثنان، يفضلها ماكثة بالبت وليس لديه مشكل إن كانت عاملة، من أي ولاية من الوطن.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135742

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