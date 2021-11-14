من تشاكر.. أوكيدجة يبعث رسالة مُشفرة لدولور

وجه أليكسندر أوكيدجة، رسالة مشفرة لأندي دولور، مؤكدا بأن المنتخب الوطني قبل كل شيء، خاصة مع إقتراب موعد “الكان 2021”.

ووضح الحارس موقفه، بمناسبة المنطقة المُختلطة التي أقيمت، عشية اليوم الأحد بملعب مصطفى تشاكر قائلا :”الأمور واضحة بالنسبة لي”.

وواصل في نفس السياق :”كل شيء تم الإتفاق عليه مع إدارة ماتز، وهم يعلمون طموحاتي مع المنتخب الوطني”.

وتأتي خرجة صاحب الـ33 عاما، في وقت طالب فيه دولور من جمال بلماضي، إستبعاده مؤقتا عن الخضر، ليسمح له بالتركيز مع نيس.

وكان “الغجري” قد تعرض لشطب نهائي من “الكوتش جمال”، الذي أكد بأن المُهاجم لن يعود للجزائر ما دام مدربا لها.