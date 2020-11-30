من تشد على يدي وتؤنس وحدتي..أرجو الأمان وزوجة صالحة معها تروق الأيام

قد يتعثر المرء في حياته ويتعرض لخيبات تهز كيانه، لكن الثقة بالله تجعله يصنع من خيباته طريق أكثر صلابة يسعى فيها لتصحيح أخطاء الماضي.

فأنا اليوم وبعد الماضي المرير أريد أن أجدد حياتي وأنعم بالاستقرار والسكينة إلى جانب امرأة صالحة.

أعرف حق المعرفة أن الزواج من أقدس العلاقات الإنسانية التي رزقنا الله إياها، وأعرف أيضا أن فقدان التوازن في الحياة والاستقرار العائلي يثقل كاهلنا ويزيد المسؤوليات على عاتقنا.

ولأنني أعيش هذه الحالة أريد أن أنهى حياة الوحدة وأن أجد من تمنحني القوة والثقة، وتنسيني الألم والأحزان.

أنا حسان من ولاية سكيكدة، رجل في غاية الاحترام ولتقدير، أبلغ من العمر 62 سنة، مطلق ولي أولاد كلهم مستقرون بحياتهم الخاصة، أتمتع بموفور الصحة والحمد لله، لديّ مصدر رزق، ومسكن خاص.

كل ما أرجو زوجة صالحة ترافقني في السراء والضراء، لا أشترط فيها إلا أن تكون أصيلة بنت عائلة محافظة، تكون من أي ولاية من الوطن خاصة الجنوب الجزائري وولايتي ورقلة وتمنراست، ولا يهمني إن كانت أرملة أو مطلقة.

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