من تشق الطريق مع أعزب في الخمسين

أنا عاصمي في الـ 50من عمري، موظف مستقر في إحدى للمؤسسات الخاصة المرموقة. لم يسبق لي الزواج، ولدي سكن مريح ورحب. أعلم أنني في سن يجعلني على قدر من الوقار والسكينة. وقار دفعني ان أعرج نحو مركز الأثير علني أجد من بين قارئاته من تقبل بخوض غمار تجربة جميلة ملؤها التواد والرحمة والحب على سنة الله ورسوله.

أريد ان تكون لي زوجة من إحدى ولايات الوسط، أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق، سنها لا يتجاوز40سنة، أريدها عزباء جميلة الشكل، وحبذا لو كانت ماكثة في البيت، ثقتي كبيرة في كل من سيقرأ رسالتي هاته وأنا ممتن لكل من ستضع ثقتها في شخصي، فأنا حنون ومتعقل إلى أقصى درجة بشهادة الجميع والحمد لله.

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