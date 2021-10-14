من تصون قلب رجل في الخمسين..

رجل من العاصمة، يبلغ من العمر 58 سنة، أرمل بلا أولاد يعيش وحيدا في بيته الكبير، يمارس التجارة، رجل في منتهى الوقار، تقبل فراق رفيقته الولى برضا تام وإيمان أن رب الخير لا ياتي إلا بالخير، وها هو اليوم يرجو من الله العوض، زوجة حنون تكون له قرة العيون، تستره ويسترها تحت سقف المودة والرحمة

لا يشترط فيها سوى الصد والجدية، وأن تكون مستعدة في القريب لتزف إلى بيت الزوجية، يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 50 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهمه إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة يعدها بالستر والهناء.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135758

طالع أيضا