من تضع يدها بيدي ونحقق الرجاء ونقترن على سنة الرسول الهادي

المرأة الصالحة ذات نبل وأخلاق، حلم كل رجل على وده الأرض، تشد عضده مهما كان قويا ومهما كانت هي ضعيفة. فالرجل ومهما بلغ يستمد عنفوانه ممن تعرف مكامن الضعف قبل القوة فيه، فيكون بها ومعها ولأجلها سعيدا.

هذا ما شدني في إعلانات صفحة “ادم وحواء”، حيث أنني ارتأيت أن أكون مبادرا لإيجاد من قد تتهم لأمري ونكون معا إلى أخر العمر تحت ظل السعادة والحب، فلكل من يهمها الأمر أقول:

أنا رجل من ولاية باتنة، مضى من عمري 60 سنة، متقاعد من سلك التعليم، مطلق ولدي بيت يسع أحلاما أريد تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع.

أتمنى من الله عز وجل، أن أجد لي من لها من التقوى والورع الكثير، سنها لا يتجاوز 55 سنة، تكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط، ولا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة بأولاد أقبل أن أعيلهم وأسهر على راحتهم بكل فخر.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135784

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