الرقم السري :

136264

من تطمح أن تكون زوجة صالحة لخمسيني مطلق من البويرة

على قيد الرغبة في الإستقرار والشعور بالمودة والحنو. أرفع ندائي هذا من خلال هذا المنبر وكل أملي أن يكون مطلع السنة الجديدة فأل خير عليّ. لأن أجد ضالتي المتمثلة في زوجة صالحة يكون مقدمها نقطة تحول في حياتي التي كستها الرتابة والروتين. أنا رضا من ولاية البويرة، اطل من شرفة عمري الـ52. سبق لي الزواج وكللت رحلتي بالفشل الذي لم يسفر عن أبناء. أحيا وحيدا في بيتي الخاص، موظف مستقر أحيا راحة البال لأن لي مصدر رزق ثابث والحمد لله.

ابتغي أن أجد لي زوجة تقية صالحة، تكون لي نعم الرفيق في أيام الرخاء والضيق، زوجة أبتغيها موظفة. لا يتجاوز سنها 51سنة، أريدها من ولايات الوسط الجزائري، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أحيا معها على ضوء الأمل.

الرقم السري :

136265

متدينة وموظفة في سلك التعليم مؤمنة بمبدأ التعدد لوهراني في الأربعين

أصيلة هي الزوجة التي تؤمن بأن لزوجها الحق في التعدد تطبيقا لسنة وهدي حببينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقية هي الإنسانة التي لا ترى ضيرا في أن يكون لها من تجتهد لطاعة وخدمة زوجها تحت ظل العدل والمساواة. وهي تؤمن كل الإيمان بمكانتها في قلب زوجها وبمعزتها ليه، هذا الأمر الذي دفعني لأن أكون اليوم. معربا عن خالص نيتي في أن أتخذ زوجة ثانية تحت ظل اليقين من أنني سأسأل يوم القيامة عن زوجتي الأولى. أنا إسماعيل من وهران، في ال39من عمري، ميسور أنا وأمارس التجارة. لدي سكن خاص أضمنه لمن تقبل أن ترافقني مشوار العمر تحت ظل التعدد.

كما أريد أن يسوق لي القدر إنسانة طيبة كريمة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، أريدها عزباء. كما أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، شرطي أن تكون موظفة في سلك التعليم. وسنها لا يتجاوز38سنة. فهل لي أن أجد ضالتي في أقرب الأجال؟

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