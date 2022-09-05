الرقم السري :

138232

من تعيد له الأمل وتحي في قلبه النبض للحياة

رجل من ولاية برج بوعريريج، يبلغ من العمر 45 عام، أرمل ليس لديه أولاد، يقيم بين ولايته والعاصمة بحكم عمله، علما أنه يمارس مهنة المقاولة، مرتاح ماديا ولديه سكن خاص. يسعى من أجل الأمل في الاقتران، والارتباط على سنة خير الانام، إلى جانب زوجة محترمة تقدر وتتفهم وتكون له مصدر سكينة ومودة، زوجة يريدها من وسط أو شرق البلاد، سنها أقل من 35 عام، كما يقبلها أرملة أو مطلقة بولدين على الأكثر، يترك لها حرية الاختيار بين العمل أو المكوث في البيت.

الرقم السري :

138233

أين أنت يا ابنة الحسب والنسب ابن البليدة مستعجل على الزواج

إلى ولاية البليدة، بسحر ورودها وعبيق زهورها تفتح لك أبوابها، على يد شاب يتمنى الحلال ويريدك عروسا له. هو أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 43 سنة، يعمل كمحاسب بمؤسسة وطنية،، ويملك مسكنا خاصا.

يحلم بأن يدخلق القفص الذهبي، ويجد زوجة صالحة تعينه على الاستمرار والاستقرار بما يرضي الله نبيه المختار، كما يفضلها من إحدى ولايات الوسط، عمرها أقل من 35 سنة، يشترط أن تكون عازبة لم يسبق لها الزواج، يقبلها عاملة أو ماكثة بالبيت، يعدها بحسن المعاملة والعشرة الطيبة.

الرقم السري :

138234

شاب مفعم بالحياة يريدك أنت يا صاحبة الحظ

إلى شرق البلاد مرة أخرى، لكن هذه المرة إلى أقصاها، نعرفكم على شاب من ولاية تبسة، في منتهى الاحترام والصدق، وتوسم في صفحة أدم وحواء الخير، واتصل يطلب حظه من خلال هذا العرض، ابن تبسة يبلغ من العمر 35 سنة، يعمل في مجال القانون، أعزب لم يسبق له الارتباط، ويملك مسكنا خاصا.

يناشد شابة متواضعة سليلة أسرة أصيلة من أجل الزواج والاقتران، كل ما يريد منها لأن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية إلى جانبه، كما تكون عازبة، ومن إحدى ولايات الشرق، سنها لا يتعدى 30 عام، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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