من تغمرني بحب كبير أعدها بالسعادة والخير الكثير

قطعت شوطا كبيرا من العمل والاجتهاد، وانشغلت عن نفسي كثيرا ولم أهتم بأموري الخاصة.

أضحى الآن ضروريا وبات لزاما علي أخذ القسط الأوفر من الراحة والسكينة، فأنا في أمس الحاجة لمن توفر لي ذلك.

امرأة طيبة وصالحة يهمها أن تسعد زوجها، ومن جهتي أعاهدها أمام الله بأن حياتها معي ستكون طيبة، ولن أقصّر معها أبدا.

لذا أرجو منكم مساعدتي لكي أتمكن من تحقيق أمنيتي والظفر بهذه الزوجة.

زوبير من الجزائر العاصمة، أبلغ من العمر 52 سنة، لم يسبق لي الزواج، أمارس الفلاحة بالإضافة إلى تربية الأبقار وأمتلك مسكنا خاصا.

مرتاح من الناحية المادية وأحوالي مستقرة لله الحمد والمنة، خمري البشرة وطويل القامة، متدين وملتزم بأحكام الله.

لهذا السبب يهمني كثيرا في شريكة الحياة أن تكون تقية ومهذبة، تعينني على دخول الجنة، أقبلها من أية مدينة في التراب الوطني.

لا يتجاوز عمرها 43 سنة، مهما كانت حالتها الاجتماعية، ولكن من دون أولاد، لا أمانع إن كانت موظفة مستقرة أعدها بالإخلاص والوفاء.

أتمنى زوجة متوسطة القامة ومحجبة، أعدها بالإحسان والعشرة الطيبة على مدى الأيام.

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