من تفوز بقلبه وتزف عروسا لبيته.. 

رجل من ولاية تيزي وزو، أصيل متشبع بالأخلاق الكريمة، مضى من عمره 53 سنة، يمارس التجارة، كتب عليه القدر أن يكون مطلقا يحيا وحيدا في بيته الخاص.

اتصل بنا وكله رجاء من المولى عز وجل أن يلاقيه بعروس في أقرب الآجال، تكون امرأة صادقة يستقر إلى جانبها تحت سقف المودة والرحمة، يريدها ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة ولا بأس إن كانت ماكثة بالبيت، ويعدها أن تحيا أجمل حياة برفقته.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135744

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