من تقبل التعدد إلى جانب صاحب هذا العرض
بقلم النهار أونلاين
من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنحط الرحال في ثالث محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.
يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
الرقم السري:
135799
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