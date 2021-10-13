من تقبل التعدد وتكون لابن بسكرة زوجة على سنة سيد الخلق

رجل من ولاية بسكرة، يبلغ من العمر 48 سنة، بشوش وحيوي، طيب بشهادة كل المحيطين به، متزوج وأب لطفلين، اتخذ من إدارة الأعمال وخوض المشاريع باب للرزق، يريد أن تكون له أسرة ثانية، يكون لها من الحقوق نفس ما لأسرته الأولى، يعد من تقبل أن تخوض معه هذه التجربة الجميلة أنها ستعيش المسرات بكل معانيها، فهو رجل تقي يخاف الله.

أكثر ما يتمناه أن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الشرق الجزائري وخاصة تلمسان وهذا لأن جل مشاريعه في غرب البلاد، سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، يضمن لها بإذن الله العيش الكريم.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135450

طالع أيضا