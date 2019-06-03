من تكفل لي استمرارية سعادتي مثلما فعلت زوجتي الراحلة

من سبق له الزواج، هو صاحب خبرة أكثر من الذي لم يكتب له الله ذلك، لهذا السبب فإن الرجل المطلق أو الأرمل في أغلب الأحيان، ينجح في تجربته الثانية بإذن الله.

لأنه يتفادى كل الأخطاء والمواقف، التي ربما كانت سببا في تعاسته أو فشل مشروعه، أو حتى كانت سببا في نجاح العلاقة لكن الموت غيب شريكة الحياة. لذا تجد الأرمل أو المطلق يُبقى على ما ينفعه من الخبرات ويشطب على الضار الذي ينغص حياته.

وهذا ما عقد عليه العزم صاحب الحظ لركن ويبقى الأمل، الذي يتمنى أن يعيش سعيدا مثلما عاش مع زوجته الراحلة.

من ولاية البليدة، يبلغ من العمر 58 سنة، متقاعد من سلك التعليم، أرمل لديه أبناء في سن الرشد، ويمتلك مسكنا خاصا.

يتمنى التوفيق وشق الطريق، مع امرأة طيبة وأمينة يحصل معها سعادته المفقودة بما يرضي الله.

يفضل أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها يتراوح ما بين 38 و48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلة واحدة، موظفة أو ماكثة في البيت.

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