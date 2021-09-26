من تكمل المشوار مع تاجر ميسور

أنا جلول من مدينة وهران. مطلق أب لطفلة تحت وصاية الأم. أبلغ من العمر 47 سنة، تاجر وأملك مسكنا خاصا، أتمنى الارتباط وتحصيل الحلال مع امرأة واعية وابنة عائلة طيبة الأعراق،

من منطقة القبائل أو ضواحيها، يتراوح سنها ما بين 40 إلى 45 عاما، لم يسبق لها الزواج، ولا أمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، أقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135637

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