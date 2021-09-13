من تكون الدفئ والحنان لأبنائي اليتامى

من العاصمة. ثالث وأخر محطة لنا في هذا الركن. خاطبنا فاتح البالغ من العمر50عاما وهو يناشد كل قلب حنون أن يحمله وإبنيه على أكف الراحة.

فاتح أرمل، موظف مستقر، وهو يملك سكنا خاصا، يريد أن يكون له نصيب مع إمرأة صادقة وحنونة، من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز45سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، تكون مقبولة الشكل وماكثة في البيت، تعينه وتعيله إبنيه وتكون لهما الصدر الحنون.

الرقم السري : 135559

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