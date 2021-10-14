من تكون الرفيقة ليتيم يحلم بتكوين أسرة مترابطة

شاب من منطقة القبائل أمله كبير في أن يجد ضالته على يدينا بإذن الله، عامل مستقر بالعاصمة، يتيم الوالدين، حنون صاحب مواقف طيبة، وأخلاقه يشهد لها الجميع بالخير، أعزب لم يسبق له الزواج ويبلغ من العمر 49 عام، تاجر وله مسكن خاص.

يطلب من المولى عز وجل، أن يجمعه القدر بمن ستكون له زوجة ورفيقة وصدرا حنونا، امرأة لا يتجاوز سنها الـ50 عام، لا يهتم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد يعد أن يكون لهم أبا مسؤول.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135755

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