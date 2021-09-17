من تكون زوجة لرجل ميسور وتسكن في قلبه السرور

تأثرت كثيرا. بكثير المحطات التي مرت عبر ركن “ويبقى الأمل”. ولم أكن أظن يوما أن المطاف سينتهي بي وأنا أخط طلبا لي حتى أتخلص من براثين وحدة قاتلة ومميتة. فمن هم في مثل سني يحيون السعادة والغبطة مع أبنائهم وسط دفء أسري حرمت منه ليس بسبب طيش أو سوء تقدير. بل لأن الله وبعد أن منحني كل شيء إلا أنه سلب مني الإستقرار. فزواجي للأسف إنتهى بوحدة وحرقة لا تضاهيها حرقة.صلبي والحمد لله على كل حال.

تحاملت كثيرا على نفسي وقررت أن يكون لي إنطلاقة جديدة مع إنسانة تقدر الظروف وتلفني بعد طلاقي بالحب والحنان ، فأنا والحمد لله لا ينقصني شيء سوى أن أحس بقيمتي وكياني لا نقصي وهواني أمام إمرأة سأمنحها كل جميل وأسرة.أشكر الصدف كثيرا لأنها جمعتني بصفحة “ادم وحواء”وتحديدا ركن ويبقى الأمل الذي سأستجمع قواي حتى أظفر بما أريده : زوجة صالحة وكفى.

أنا محمد من العاصمة، أبلغ من العمر62سنة، وأنا كما أسلفت الذكر مطلق ببنت بنت حياتها وإستقرت بأسرتها.

أريد أن أخوض غمار تجربة جديدة مع إنسانة من العاصمة وضواحيها، تقدر الأمر وتضع يديها على الجرح فتحتويه. سنها ما بين 45و52سنة، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت، وأنا اقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد، أو عقيما أحملها على أكف الراحة إلى عالم كله سعادة. فمن يتكون لي وأكون لها ومنها ومعها للأبد.

الرقم السري : 135588

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