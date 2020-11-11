من تكون سندا ومعينا لرجل في الستين؟

بدوره، لا يسع الرجل إن وجد في الأنثى سندا ،إلا أن يكون لها نعم الزوج والرفيق،و من خلال منبر جريدته المفضلة.

لا يسع صاحب إعلاننا الثاني إلا أن يسعى للعثور عمن بإمكانها أن تسكن إليه ويسكن إليها، امرأة طبية تخاف الله.

تكون من الغرب الجزائري،سنها لا يتجاوز50عاما،لا يمانع إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل واحد،يحبذها عاملة،وكل ما يهمه أن تكون متقية.

علما أن صاحب إعلاننا الثاني يخاطب من سيكون في قلبها رجع صدى لندائه هذا من ولاية الشلف،يبلغ من العمر60 سنة.

متزوج وله3أبناء بالغين متقاعد، وأكثر ما يمكنه أن يعد به من يجدها له ملبية،مسكن خاص بها سيجعلها أميرة على عرشه.

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