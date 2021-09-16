من تكون سندا ومعين لرجل في الستين

أكثر ما يحتاجه الرجل في حياته ومهما بلغ عمره أن يجد له من تشد أزره. امرأة تملأ عليه حياته و تمنحه من الحب ما يكفيه ليكون سعيدا. وبدوره. لا يسع الرجل إن وجد في الأنثى حبا إلا أن يكون لها نعم الزوج والرفيق،

فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الرجل قواما على المرأة يحبها ويمنحها من الرعاية ما يكفيها أن تكمل معه مشوار الحياة بكثير من الود والتناغم. ومن خلال منبر جريدتي المفضلة، لا يسعني إلا أن أسعى للعثور عمن بإمكانها أن تسكن إليّ وأسكن إليها، امرأة طيبة تخاف الله من احدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 42عاما. لا أمانع إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل واحد، أحبّذها عاملة وكل ما يهمني أن تكون متقية. علما أنني أخاطب من سيكون في قلبها رجع صدى لندائي هذا من ولاية البليدة، ابلغ من العمر 58سنة، متزوج ولي ابناء، أمارس التجارة، وأكثر ما يمكنني أن اعد به من أجدها لي ملبية، سكن خاص بها اجعلها أميرة على عرشه.

الرقم السري : 135584

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