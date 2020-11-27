من تكون سندي.. يبحث عن الأمل من جديد

رجل عرف كيف يتحدى كل الصعاب، ويقف على عتبة الأمل من جديد ويقرر أن يبعث الفرح لحياته متوكلا على الله.

رجل وجد نفسه أمام حتمية الطلاق بعد أن حاول وحاول لكنه عبثا فعل.

يتمنى أن يجد الهناء ويرسو إلى جانب زوجة حنون على بر السلام بإذن الله.

صاحب الإعلان يبلغ من العمر 49 سنة، أب لأولاد تحت رعاية أمهم، تاجر نشيط وناجح في عمله، ولديه مسكن خاص.

يرغب في الارتباط بامرأة تكون ذات أخلاق، تكون من الشرق أو وسط البلاد، سنها لا يتعدى 45 سنة.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل.

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الرقم السري: 133555

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