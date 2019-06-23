من تكون شريكتي في أحسن وأقوى وأقدس عقد على وجه الأرض

الزواج عفّة وستر، ضرورة اجتماعية وبيولوجية وحق طبيعي لا يمكن التنكر له أو المناداة بعكس ذلك.

كما يريد بعض أحباب الحرية المطلقة الذين لا يرغبون بالتقيد في رأيهم، وأنا أقول الالتزام لأنه أقرب معنى.

فالقيد فيه كبح الحرية أما الالتزام لمن يدرك جيدا هذا المعنى، فهو عقد بين اثنين لكل حقوق وواجباته.

وصاحبه لن يُبخس حقه أبدا لأنه يمنح ويكون له نظير ذلك المقابل، قيمة معنوية جعلها الله أحسن وأقوى وأقدس رباط على وجه الأرض.

لهذا السبب ولقناعتي بما سبق ذكره، أسعى من أجل الحصول على هذا الاتفاق أو العقد الذي سيحول حياتي من العزوبية إلى دنيا الحياة الزوجية من خلال التوفيق مع امرأة صالحة.

أرجو أن تكون من بين قراءات جريدة «النهار الجديد» إن شاء الله.

أنحدر من ولاية تيبازة، لم يسبق لي الزواج، أبلغ من العمر 43 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية.

وأمتلك مسكنا خاصا، أسمر البشرة ومتوسط القامة ومقبول الشكل، أتمنى وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني مع زوجة صالحة أتخذها شريكة وقرة عين.

وأحصل معها العفة والستر مثلما ذكرت آنفا، زوجة صالحة ومسؤولة، أفضل أن تكون من ولاية تيبازة أو إحدى المدن المجاورة.

لم يسبق لها الزواج، جميلة المظهر والجوهر، سنها لا يتعدى 43 عاما، أفضل أن تكون موظفة مستقرة في سلك التعليم، أعدها بالهناء والوفاء.

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