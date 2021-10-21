من تكون لابن جيجل زوجة ورفيقة عمر..
بقلم النهار أونلاين
رجل من ولاية جيجل، أعزب لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره، رجل صادق وطيب للغاية، يمارس التجارة وبحمد الله وعونه تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه من بناء وتكوين أسرة.
يتمنى أن يكمل نصف الدين، وأن يسوق له النصيب زوجة جادة يواصل إلى جانبها الطريق، تكون من إحدى ولايات شرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وشرطه أن تكون عزباء، تؤمن بالقضاء والقدر، وتكون له نعم السند والمعين.
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3800.3801.3802
الرقم السري:
135794
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