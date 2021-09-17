من تكون لخالد نعم الزوجة

خالد من تيبازة. هو الأخر إرتأى أن يكون له نصيب معنا من خلال إعلان تقدم به. حيث أنه يصر أن يكون منبر صفحة ادم وحواء سبب في لقائه بمن ستحمل إسمه وتكمل معه المشوار.

أعزب في 46من عمره، مسير لمؤسسة خاصة يديرها بكل حنكة وتمكن، لديه سكن خاص، يعي مسؤولية الرجل تجاه المرأة ويعي أن الزوجة كيان لا يتجزأ عن كيان الرجل. يريد أن يجمعه اللقاء بإمرأة حنونة، مثقفة ، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، حيذا لو كانت عاصمية أو من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 38سنة، يريدها عزباء مثله، كما أنه يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد.

الرقم السري : 135586

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