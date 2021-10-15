من تكون لصاحب هذا العرض رفيقة طيبة يشق إلى جانبها الطريق

أخيرا وليس آخر نعرفكم على شاب جاد جدا في طلبه، ينحدر من ولاية سوق أهراس، يبلغ من العمر 33 سنة، أعزب، موظف مستقر، لديه سكن في طور الإنجاز.

يود أن يجمعه القدر في القريب العاجل، ببنت بهية الطلة تضفي على حياته رونقا وجمالا، يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز 28 سنة، أكثر ما يتمناه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأكثر ما يؤكد عليه، أن عروسه ستحظى بحب ووئام كبير تحت جناحه.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135765

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