الرقم السري :

137017

من تكون لنور الدين زوجة وقرة عين

نور الدين من ولاية سطيف، رجل مضى من عمره 54 سنة، أرمل بدون أولاد، توسم خيرا في هذه الصفحة. واتصل بنا يبحث عن ابنة الحلال، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، يناشد امرأة صادقة محترمة تشد أزره وتكون سنده. لا شرط فيها سوى أن تكون زوجة صالحة، حنون تزرع الأمل في قلبه، يفضلها أن تكون من ولايات الشرق الجزائري. سنها لا يتعدى 50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

137018

سأعاملكِ بكل حب.. وأجعلك في الحياة الأسعد

بقلب مؤمن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أردت اليوم أن أسعى من أجل الخير ومن أجل الحلال. متمنيا من الله يرزقني زوجة صالحة تحتضن ابنتي اليتيمة وتغمرها بالحنان والحب، بعد أن أخذ الموت زوجتي السابقة. فلكل من يهمها أمري أقول: أنا رجل من وهران، أرمل أب لبنت، أبلغ من العمر 39 عام. عامل مستقر ولي سكن خاص، أريد من خلال هذا الطلب أن أناشد شابة أصيلة تتمنى الارتباط.

لا يهمني في الزوجة المستقبلية سوى أن تكون صاحبة خصال عالية، عفيفة تعاشرني بالمودة والرحمة. لا يهمني إن كنت عاملة أو ماكثة في البيت، أفضلها من غرب أو وسط البلاد. سنها يكون أقل من 40 سنة. فأنا هنا لأضع يدي في يديك لنكمل معا المشوار ونبني حياتنا بما يليق بنا وما نتمناه.

الرقم السري :

137019

سأمنحك الأمان وأكون السند لك على الدوام

حتى أكمل نصف ديني، اتصلت اليوم متوكلا على المولى، وأضع طلبي بين يديكم علني أجد ضالتي. وزوجة صالحة ترافقني في حياتي، وكل هذا من أجل السير على طريق الحق. فمنتهى أملي أن أواصل حياتي مرتاح البال إلى جانب إنسانة صادقة صالحة صادقة وفية تؤمن بمبدأ التعدد. فلكل من يهمها الأمر أقول: أنا رجل من إحدى ولايات الشرق، أبلغ من العمر 42 سنة، متزوج أب لأولاد. أرغب في التعدد على سنة سيد الخلق. عامل مستقر ويمكنني والحمد لله توفير حياة كريمة لمن تقبل أن تضع يدها على يدي.

كل ما أطلب وأريد، شابة تقية متفهمة، كما تكون محترمة، لا يهمني ولايتها، سنها أقل من 36 سنة. أقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، ولا بأس إن كانت عازبة، أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

137020

زوجة وفية كل ما أريد في هذه الحياة

أنا شاب من ولاية عين الدفلى، أبلغ من العمر 37 سنة، في غاية الاحترام، طموح ومفعم بالحياة. أملي أن أكمل نصف الدين وأحظى بحياة زوجية مستقرة، أعزب لم يسبق لي الزواج. لديّ سكن خاص، وموظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة.

أرجو الاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب فتاة كلها حياء وأنوثة، كما أريدها عزباء من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 35 سنة، أفضلها عاملة، ولا يهمني إن كانت ماكثة بالبيت، تصوني وتحفظ معي الود.

طالع أيضا :

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها