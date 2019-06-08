من تكون لي زوجة ثانية.. أقوم على شأنها وأكرمها

على غير العادة خصصنا لهذا الركن عرضا لرجل متزوج، لأن صاحبه رجل فوق العادة.

هو صاحب قلب كبير محب للحياة، صريح ولا يخشى في الحق لومة لائم، صاحب الشأن رأى من واجبه أن يساهم في تقليص نسبة العنوسة ولو بالقدر القليل.

فقدم هذا العرض لمن تكون مقتنعة بالزواج مع رجل متزوج، وهذه نبذة مختصرة عن شخصه.

ناصر من إحدى مدن الشرق الجزائري، يبلغ من العمر 46 سنة، مقاول مرتاح ماديا ويمتلك مسكنا خاصا، متزوج لديه أبناء.

مقتنع كل القناعة بالتعدد ويسعى من أجل تحقيق هذا المبدأ، مع زوجة أكثر ما يهمها في الدنيا أن تحصل السعادة مع رجل يقدر المرأة ويحترمها.

يقبلها من أية منطقة، في التراب الوطني، يتراوح عمرها ما بين 35 و46 سنة، مهما كان وضعها الاجتماعي.

ماكثة في البيت معززة مُكرمة يقوم على شأنها بما يرضي الله.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131587

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