من تكون لي نعم الزوجة وتزرع في قلبي مودة

على وقع التمني أحيا أيامي وأتوسم كل الخير فيما هو آت، صحيح أنني بلغت من العمر ما بلغته إلا أنني لم أكلّ ولن أملّ أن انتظر الخير والنصيب مادام ذلك في طاعة الله ورحابه.

أعترف أنني تأسيت قليلا على وقع طلاقي من إمرأة قاسمتني العمر ومتاعب الحياةـ، ولعل أكثر ما أدمى خافقي أنّ أبنائي إنصرفوا إلى حياتهم ومارسوا عليّ بعض التناسي الذي لم يقتلني بقدر ما جعلني أتشبث بالحياة أكثر فأكثر، والدليل أنني أخذت على عاتقي التواصل بالمرشدات اللواتي أنرن دربي وبددن الحيرة من قلبي، مرشدات أقنعنني أن الإعلان عبر أركان صفحة أدم وحواء من شأنه أن يكون الفيصل في حياتي.

أنا رشيد من ولاية قسنطينة، ابلغ من العمر62 سنة، متقاعد من سلك التعليم، مطلق ولي أبناء بالغين ومستقرين بحياتهم كما أسلفت الذكر، ولي سكن خاص أحيا بين جدرانه وحيدا بإنتظار من ستكمل معي المشوار.

لست اشترط الكثير فيمن سأقف إلى جانبها وقفة تقدير وإجلال، إمرأة فاضلة أريدها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز55سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أبناء، ولا يهمنّي إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، طيبة خلوقة ومدبرة جيدة لأمور البيت. زوجة ستكون بمثابة البوصلة التي ستقودني إلى بر الأمان في عمري هذا ، وأعدها أنني سأرافقها إلى دنيا الطاعات والعبادات بكثير من الغبطة والسرور وأكثر حبور.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135780

طالع أيضا