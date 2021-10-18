من تكون لي نعم السند إلى الأبد وأنا المقتدر الحنون

عبد الله رجل من الشلف يبلغ من العمر 48 سنة، متزوج ولديه أولاد بالغين، تاجر مقتدر ماديا ، يتمنى عبد الله أن يحقق مبتغاه ويجد من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه بما يحبه الله ويرضاه كزوجة ثانية.

ويعد أن يوفر لها مسكن مستقل ليضمن للجميع راحة البال والهناء، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها من 30 إلى 48 سنة، تكون ماكثة بالبيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، تكون بيضاء البشرة ومقبولة الشكل.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135775

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