من تنسيني الماضي أسعدها في الحاضر والآتي

لا يوجد أصعب من الوحدة، التي تؤرق صاحبها وتشغل أفكاره بالسلبية المفرطة، وهو حالي بعد أن هز الطلاق حياتي وأقلب عليّ حساباتي، فضعفت أمام الخوف من الآتي، لهذا وجدت أنه لا بد لي من انطلاقة تضمن لي على الأقل التغيير ولو كان طفيفا، تيقنت بعد الصيت الطيب لصفحة أدم وحواء أنه عليّ أن أخوض هذه التجربة ولا أتوجس منها فأنا ذو عزم وهمة، وبحول الله لن يكون إلا كل ما هو خير.

أنا علي من العاصمة، أبلغ من العمر53 سنة، متقاعد من سلك التعليم العالي، مطلق بدون أولاد ولي سكن خاص، أعي جيدا ما هو دور المرأة في الحياة فهي لم تخلق فقط الإنجاب والتربية وخدمة البيت لأنها هي رفيقة وشريكة الرجل في السراء والضراء. أتمنى أن يلاقيني القدر في القريب العاجل بامرأة طيبة، أفضلها من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق، سنها أقل من 45 سنة، لا يهمني وضعها الاجتماعي، كما أفضلها ماكثة بالبيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135783

طالع أيضا