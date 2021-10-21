من تنعم إلى جانبه بعلاقة أسطورية

نبقى دائما في ولاية تيبازة، نعرفكم مرّة أخرى برجل يريد أن يحصل الحلال، يبلغ من العمر 45 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، يمارس مهنة التجارة، ولديه سكن خاص، ذو سيرة حسنة، والكل يشهد له بالأخلاق الطيبة.

يتمنى أن يتحصل على فرصة جميلة، إلى جانب إنسانة طيبة يتخذها على سنة الله حليلة، تكون صاحبة خصال فاضلة، وصافية النية والسريرة، سنها لا يتعدى 40 سنة، تكون عازبة، مقبولة الشكل، ومن إحدى ولايات الوسط.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135796

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