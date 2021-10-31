من تهديني حياة تغمرها راحة البال.. أعد أن أجعلها الأسعد 

وأنا في الخمسين من عمري. وبع تجربة طلاق قاسية جدا مررت بها. عولت أن اقلب صفحة الماضي. بأن أجد لي من اسكن إليها وتسكن إليّ زوجة صالحة أبدأ معها وكأن شيئا لم يكن.

أنا رجل في الخمسين من عمري، أنحذر من ولاية تلمسان، مطلق بدون أولاد، صريح ومحترم، موظف ومقتدر ، لدي سكن خاص، ولا ينقصني سوى الشريكة التي ستكون في الحفظ والصون إلى جانبي، وتتحق إلى جانبها راحة بالي، أريد أن أحيا لأحقق حلم الأبوة مع شابة لا تهمنّي ولايتها، سنه لا يتجاوز 35 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ولها عليّ العهد بالوفاء.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135792

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