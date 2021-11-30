من جديد.. بوقرة يضع النقاط على الحروف

وضع مجيد بوقرة، ومن جديد النقاط على الحروف بخصوص إعتماده على عدد كبير من لاعبي المنتخب الأول، في كأس العرب.

وصرّح الرجل الأول في الطاقم الفني للمنتخب المحلي قائلا، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم :”الأمر كان مخططا له”.

وأردف :”لقد كانا نريد الإعتماد على لاعبي المنتخب الأول، خاصة بعد أن وجدنا حماسا كبيرا منهم للمُشاركة معنا”.

وختم :”نحن مطالبون بالسير على نهج المنتخب الأول، الذي توج بالكان ويحقق سلسلة مباريات دون هزيمة”.