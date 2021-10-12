من جديد.. شبان الخضر يخسرون بالثقيل أمام فرنسا

تلقى شبان الخضر، ولثاني مرة على التوالي، صفعة موجعة من طرف نظيرهم الفرنسي، خلال ثاني مواجهة ودية بينهما، أقيمت في مركز “كلير فونتان” بباريس.

وسقط المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، بسداسية كاملة، وهي نفس نتيجة اللقاء الودي الأول، وهو ما يُوضح الفارق الشاسع في المُستوى.

ولم يتمكن زملاء يانيس لاغا من الصمود أمام الديكة، التي فرضت عناصرها منطقها منذ الدقيقة الأولى الى غاية صافرة الحكم الأخيرة.

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