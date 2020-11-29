من جديد.. مدرب ليون يصدم بن العمري

صدم رودي غارسيا، مدرب ليون، الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، عندما أحاله من جديد على مقاعد البدلاء.

وقرر التقني الفرنسي، ولسادس مرة على التوالي، عدم الإعتماد على مُحارب الصحراء، بمناسبة مُواجهة رامس ظهيرة اليوم الأحد.

وفضل الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”لوال“، تجديد الثقة في الثنائي ديناير ومارسيلو، في المحور على حساب بطل إفريقيا.

وإكتفى خريج مدرسة النصرية، بلعب 40 دقيقة فقط، منذ بداية مُغامرته الإحترافية في الليغ 1، دون أن ينال فُرصة جديدة.

ويأمل صاحب الـ30 عاما، أن تنفرج الأمور عليه في أقرب الآجال الممكنة، لكي لا يؤثر ذلك على مردوده مع الخضر.