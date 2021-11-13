من حفرة إلى حفرة.. سقوط سيارة في حفرة بالقرية الفلاحية بزرالدة في العاصمة

تداول رواد منصانت التواصل الإجتماعي صور لسيارة سياحية سقطت بأحد الحفر الواقعة بمنطقة زرالدة بولاية الجزائر. وكانت الامطار المتساقطة في الأيام الاخيرة سببا في ظهور الحفرة، وكذا كشف عيوب الطرقات الجزائرية.

ونقلا عن أحد الصفحات المتخصصة في رصد أحوال الطرقات وحركة المرور فإن الصور المتداولة بالقرية الفلاحية طريق حي 1000 مسكن. اين سقطت سيارة داخل حفرة مسببة في خسائر علة مستوى المركبة دون تسجيل إصابات في الاشخاص. كما ان الحادثة أحدثت هلعا وسط المارة سكان المنطقة.

هذا وكانت منذ أيام قليلة إعادة تهيئة حفرة كبيرة على مستوى الطريق الوطني ببئر خادم بعد إنقجار قنوات الصرف الصحي. حيث تتطلبت الأشعال إلى غلق الطريق لمدة أسبوع لإصلاح القنوات وإعادة ترميم الطريق وفتحه أمام مستعملي المركبات.

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وتفقد والي العاصمة، اليوم الخميس، مكان إنهيار قناة صرف المياه ببئر الخادم، أين كشف أن القنوات الرئيسية للمياة عرفت انكسارات بسبب الأمطار المتساقطة مؤخرا.

وقال الوالي في تصريحات صحفية، إن أشغال إصلاح هذه القناة، ستدوم بين 10 و15 يوما، مؤكدا أن المصالح المعنية ستعمل ليل نهار لترجع الحركة بصفة عادية على هذا الطريق.

وعليه، تم غلق الطريق الوطني رقم 1 باتجاه بئر مراد رايس – البليدة مؤقتا بسبب الأشغال والتي ستتم على مستوى المكان المسمى “LES CHARBONNIERS” ببلدية بئر خادم.

وسيتم الغلق خلال فترتي الليل والنهار إلى غاية الإنتهاء من الأشغال

هذا وسيتم تحويل المركبات القادمة من غرب العاصمة نحو البليدة عبر الطريق الاجتنابي الثاني والطريق الولائي 116 تيقصراين.

بينما سيتم تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي براقي.

وكذا تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي واد أوشايح.

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